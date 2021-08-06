Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Работа Федерации тенниса была результативной – Елсияр Канагатов

    6 Августа 2021, 18:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа Федерации тенниса была результативной на Олимпиаде. Об этом рассказал директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теннис – вид спорта, который вышел на новый уровень на Олимпиаде. Нужно отметить, что работа Федерации тенниса была результативной. Как вы знаете, в каждой области увеличивается количество секций по теннису. Наши теннисисты показали хорошие результаты», - отметил директор дирекции спорта НОК.

    По его словам, у Елены Рыбакиной – хорошие перспективы в будущем.

    «Мы получили 8 путевок по теннису на олимпиаду, участвовало 7 спортсменов. Раньше таких результатов не было. Нужно еще уделять внимание подобным видам спорта», - сказал Елсияр Канагатов.

    Ранее сообщалось, будет ли Елена Рыбакина поощрена Федерацией тенниса Казахстана как единственная теннисистка, дошедшая до матча за бронзу.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Япония Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Елена Рыбакина выступит на турнире в Берлине: где и когда смотреть матч
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай