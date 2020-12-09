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    Работа ЦИК имеет важное значение – политолог

    9 Декабря 2020, 20:33

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Политолог кандидат политических наук Казбек Майгельдинов считает, что сейчас важное значение имеет работа Центральной избирательной комиссии РК. Таким мнением он поделился в ходе круглого стола «Выборы-2021: особенности и значение», прошедшего в городе Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас мы видим политические реформы: закон о митингах, закон «О политических партиях». Везде были внесены изменения по запросу общества. Сейчас важно, чтобы сформировалась не форма политических популистов, а чтобы пришли именно политики-реалисты. Это те люди, которые имеют ресурсы и конкретный пошаговый план», - считает политолог кандидат политических наук Казбек Майгельдинов.

    Политолог также добавил, что на сайте ЦИК РК можно найти полную разъяснительную информацию по нормам закона и запросам политических партий.

    «Мы сейчас входим в ту концепцию «слышащего государства», когда государственный орган, когда уполномоченный орган своевременно дает разъяснительную работу», - отметил К. Майгельдинов.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске состоялась экспертная встреча под названием «Выборы-2021: особенности и значение».

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Выборы Другие государственные органы Политические реформы Выборы-2021
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