Работа ЦИК имеет важное значение – политолог

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Политолог кандидат политических наук Казбек Майгельдинов считает, что сейчас важное значение имеет работа Центральной избирательной комиссии РК. Таким мнением он поделился в ходе круглого стола «Выборы-2021: особенности и значение», прошедшего в городе Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы видим политические реформы: закон о митингах, закон «О политических партиях». Везде были внесены изменения по запросу общества. Сейчас важно, чтобы сформировалась не форма политических популистов, а чтобы пришли именно политики-реалисты. Это те люди, которые имеют ресурсы и конкретный пошаговый план», - считает политолог кандидат политических наук Казбек Майгельдинов.

Политолог также добавил, что на сайте ЦИК РК можно найти полную разъяснительную информацию по нормам закона и запросам политических партий.

«Мы сейчас входим в ту концепцию «слышащего государства», когда государственный орган, когда уполномоченный орган своевременно дает разъяснительную работу», - отметил К. Майгельдинов.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске состоялась экспертная встреча под названием «Выборы-2021: особенности и значение».