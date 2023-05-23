Рабочую группу по изучению вопросов борьбы с теневой экономикой создали при Генпрокуратуре РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По бизнес-иммигрантам за 2021-2022 годы судами признана недействительной регистрация и/или перерегистрация по 421 юридическому лицу с оборотом более 130 млрд тенге. Об этом говорится в ответе министра финансов РК Ерулана Жамаубаева на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно вопроса по усилению ведомственного контроля по вопросам налогообложения и миграции бизнес-иммигрантов. В соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 19 Налогового кодекса органы государственных доходов вправе предъявлять в суды иски о признании сделок недействительными и ликвидации юридического лица», - отметил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что до подачи исков в суд органами государственных доходов в отношении таких налогоплательщиков проводится определенная работа в рамках налогового администрирования.

К примеру, проводится налоговое обследование места нахождения налогоплательщика, осуществляется ограничение расходных операций по счетам (недоимка, неисполнение уведомлений и т.д.), выявляются электронные счета-фактур по отсутствующим товарам, определяется наличие активов, исполнение налоговых обязательств, уровень коэффициента налоговой нагрузки.

Одним из направлений налогового администрирования является работа по подаче исковых заявлений по отмене регистрации и/или перерегистрации юридических лиц, основанием в котором может послужить отказ в обязательной визе на въезд в качестве бизнес-иммигранта иностранцам, создавшим юридическое лицо.

«Так, в рамках претензионно-исковой работы по бизнес-иммигрантам за 2021-2022 годы судами признана недействительной регистрация и/или перерегистрация по 421 юридическим лицам с оборотом более 130 млрд тенге. Вместе с тем, на сегодня при Генеральной прокуратуре создана межведомственная рабочая группа по изучению вопросов борьбы с теневой экономикой, защиты прав добросовестного бизнеса, развития предпринимательства и совместной выработки путей решения имеющихся проблем, в рамках которой прорабатываются вопросы усиления требовании к процедуре регистрации юридического лица, в том числе отказа в регистрации в случае отсутствия «бизнес-визы» (С-5) или инвесторской визы (А-2). Также в рамках реализации комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021 – 2023 годы уполномоченными государственными органами осуществляется соответствующий мониторинг регистрации юридических лиц - нерезидентов, в том числе на предмет получения визы «бизнес-иммигрант», - сообщил Ерулан Жамаубаев.