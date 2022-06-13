Рабочий золотоизвлекательной фабрики погиб в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области погиб 48-летний работник АО «Altyntau Kokshetau», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 июня в 03:33 ч. в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение диспетчера одного из предприятий о том, что работника предприятия прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани («Биг бэгом»). От полученных травм мужчина, 1974 г.р., скончался на месте», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По словам полицейских, назначена экспертиза. Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

Как сообщалось, в мае в результате разрыва троса башенного крана на строительном объекте в Нур-Султане погиб рабочий. Трагедия произошла на территории строительного объекта многоквартирного жилого комплекса «Туран 1» в процессе строительно-монтажных работ.