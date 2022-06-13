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    Рабочий золотоизвлекательной фабрики погиб в Акмолинской области

    13 Июня 2022, 17:43

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области погиб 48-летний работник АО «Altyntau Kokshetau», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 июня в 03:33 ч. в дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение диспетчера одного из предприятий о том, что работника предприятия прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани («Биг бэгом»). От полученных травм мужчина, 1974 г.р., скончался на месте», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

    По словам полицейских, назначена экспертиза. Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

    Как сообщалось, в мае в результате разрыва троса башенного крана на строительном объекте в Нур-Султане погиб рабочий. Трагедия произошла на территории строительного объекта многоквартирного жилого комплекса «Туран 1» в процессе строительно-монтажных работ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Происшествия Промышленность МВД РК Регионы Казахстана Общество
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