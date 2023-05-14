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    Рабочий завода «Актобемунайгаз» скончался от ожогов в больнице

    14 Мая 2023, 22:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Один из четырех рабочих, получивших ожоги во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области, скончался в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

    При пожаре на Жанажольском ГПЗ пострадали четыре человека - рабочие АО «СНПС Актобемунайгаз», они получили ожоги разной степени тяжести. Санавиацией пострадавших доставили в столичную больницу.

    Сегодня в больнице №1 Астаны скончался один из пострадавших.

    «Утром 14 мая в городской больнице №1 Астаны скончался один из рабочих, получивших ожоги. Мужчина 1967 года рождения получил термический ожог головы, лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей. Ожоги 70-75% тела. Крайне тяжелый ожоговый шок. Темоингаляционное поражение дыхательных путей. 3 мая он санавиацией был переведен в Астану», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.

    Двое пострадавших также находятся на лечении в Астане, один человек получает лечение в больнице скорой медицинской помощи в Актобе.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Регионы Пожар Актобе
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