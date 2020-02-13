Рабочий визит Президента РК в Германию: с кем ожидаются встречи и переговоры

НУР -СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Мюнхен в Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

«С 14 по 16 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Мюнхен (Германия) для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). Программа визита Президента предусматривает участие в панельных дискуссиях МКБ и проведение ряда двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, крупных германских компаний и представителями академических кругов», - написал пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

Ожидается участие в мероприятии около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений.

Мюнхенская конференция по безопасности – один из крупнейших глобальных форумов, повестка дня которого включает обсуждение насущных вызовов и угроз современности.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава государства примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.