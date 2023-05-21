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    Рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоится - Руслан Желдибай

    21 Мая 2023, 09:30

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В связи с серьезными наводнениями, обрушившимися на регион Эмилия-Романья и повлекшими многочисленные жертвы, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони досрочно прервала свое участие в проходящем в Хиросиме саммите G7 и возвращается в Италию ранее предусмотренного времени для поездок в места, пострадавшие от стихийного бедствия. Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

    Согласно поступающим сообщениям, на севере Италии не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова.

    По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоится.

    Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор Президента с Джорджей Мелони.

    Как сообщалось ранее, из-за сильного наводнения в регионах северной Италии объявлен «красный уровень» тревоги. На уходящей неделе наводнения на северо-востоке Италии унесли жизни 14 человек. Обширные территории все еще находятся под водой, а оползни представляют серьезную проблему, особенно в районах предгорий Апеннин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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