Рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоится - Руслан Желдибай

РИМ. КАЗИНФОРМ - В связи с серьезными наводнениями, обрушившимися на регион Эмилия-Романья и повлекшими многочисленные жертвы, Премьер-министр Италии Джорджа Мелони досрочно прервала свое участие в проходящем в Хиросиме саммите G7 и возвращается в Италию ранее предусмотренного времени для поездок в места, пострадавшие от стихийного бедствия. Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай, передает МИА «Казинформ».

Согласно поступающим сообщениям, на севере Италии не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова.

По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы Правительства Италии в Астану не состоится.

Итальянская сторона попросила провести телефонный разговор Президента с Джорджей Мелони.