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    Рабочий визит Главы государства в Самарканд завершился

    16 Сентября 2022, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Самарканд завершился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Самарканд завершился. В аэропорту его проводил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов», - говорится в сообщении.

    Глава государства прибыл в Самарканд вчера. В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Сегодня Президент РК принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.

    На полях саммита ШОС Глава государства встретился с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси.

    По итогам саммита лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества утвердили совместную декларацию.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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