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    Рабочий в рамках «Дорожной карты занятости» зарабатывает более 150 тысяч тенге

    26 Июня 2020, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы уже трудоустроены почти 3 тыс. безработных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В Нур-Султане продолжает успешно реализовываться программа «Дорожная карта занятости – 2020-2021».

    «В рамках Дорожной карты будут трудоустроены 15 тысяч человек. В настоящее время 2 956 в рамках программы уже трудоустроены. На объектах очень необходимы работники. Самая низкая работа в рамках программы – 85 тысяч тенге. Но сейчас даже простой рабочий у нас получает свыше 150 тысяч тенге», – сообщил начальник отдела столичного Центра занятости населения Азамат Байтасов.

    Во Дворце мира и согласия в настоящее время ведется ремонт, и рабочие руки здесь необходимы. «С Центра занятости мы набрали 45 сотрудников. Работы ведутся по гидроизоляции. У нас во время дождя очень сильно льет на объекте, как на улице. И сейчас устраняются эти проблемы», – говорит руководитель ГККП «Дворец мира и согласия» Дильбар Амирова.

    Государственная программа «Дорожная карта занятости – 2020-2021» (ДКЗ) предусматривает реализацию инфраструктурных проектов. В рамках ДКЗ Центр занятости занимается подбором кадров необходимой квалификации и направляет на собеседование на инфраструктурные проекты.

    Центр занятости населения предлагает работу в сфере строительства, ремонта, благоустройства и озеленения.

    Напомним, Центр занятости населения акимата Нур-Султана оказывает государственные услуги для граждан и работодателей в части трудового посредничества, активных мер содействия занятости, организации социальной защиты от безработицы, а также реализует государственные программы «Еңбек» и «Дорожная карта занятости».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Занятость
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