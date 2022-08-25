Рабочий скончался в больнице после падения с высоты в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Во время работы 35-летний газоэлектросварщик упал со смотровой площадки высотой шесть метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, работника с травмами госпитализировали в больницу. По данному факту идет проверка.

У экибастузца диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, а также оскольчатый перелом правой височной и теменной кости с переходом на лобную часть и основание черепа. По информации управления здравоохранения, мужчина находился в коме. Ночью он скончался.

В региональном управлении труда сообщили, работодатель оповестил их о случившемся. В данный момент организовывается расследование несчастного случая, подробности выясняются.



