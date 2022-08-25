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    Рабочий скончался в больнице после падения с высоты в Экибастузе

    25 Августа 2022 13:06

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Во время работы 35-летний газоэлектросварщик упал со смотровой площадки высотой шесть метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, работника с травмами госпитализировали в больницу. По данному факту идет проверка.

    У экибастузца диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, массивное субарахноидальное кровоизлияние, а также оскольчатый перелом правой височной и теменной кости с переходом на лобную часть и основание черепа. По информации управления здравоохранения, мужчина находился в коме. Ночью он скончался.

    В региональном управлении труда сообщили, работодатель оповестил их о случившемся. В данный момент организовывается расследование несчастного случая, подробности выясняются.
    Павлодарская область Происшествия Общество
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