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    Рабочий скончался на шахте в Актюбинской области

    20 Декабря 2022, 19:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 48-летний энергетик скончался на шахте на месторождении «Юбилейное» в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла сегодня утром на шахте АО «АltynEx Company» в Мугалжарском районе Актюбинской области.

    На подземном горном участке шахты «Капитальная» бригада в составе четырех человек под руководством пострадавшего проводила работы по соединению труб на транспортном штреке. В ходе проведения работ машинист, не увидев пострадавшего, наехал на него ковшом. Мужчине оказали первую доврачебную помощь и подняли на поверхность, однако в медпункте констатировали смерть.

    «В связи с инцидентом идет дознание. 48-летний энергетик сидел возле шахтного вентилятора и выполнял работы по монтажу кабеля. Водитель грузовика говорит, что ничего не видел», - сообщил заместитель руководителя управления по Актюбинской областной инспекции труда Талгат Искарин.


    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия
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