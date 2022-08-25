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    Рабочий погиб на Тенгизском месторождении

    25 Августа 2022 13:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Трагическое происшествие на Тенгизе произошло вечер 24 августа в районе стройплощадки поселка Оркен, где погиб сотрудник субподрядной компании Infradel Projects, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Происшествие произошло во время плановых пневматических испытаний. Погибшему 50 лет, он уроженец города Атырау. Компания Infradel Projects сотрудничает с государственными органами и прокуратурой. Что касается сотрудника, то мы тесно общаемся с его семьей. Вчера ночью в срочном порядке тело доставили родственникам. Семье будет выплачена компенсация. Также наша компания взяла на себя организацию похорон погибшего работника компании», - сообщили в пресс-службе субподрядной компании.

    Проводится расследование обстоятельств гибели человека.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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