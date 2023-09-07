Рабочий погиб на руднике в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В области Улытау погиб 39-летний проходчик рудника ТОО «Өркен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент специальная комиссия выясняет обстоятельства гибели работника.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что на руднике ТОО «Оркен» произошел несчастный случай. Погиб проходчик 1984 г.р. Создана специальная комиссия, случай расследуется», - сообщает пресс-служба ТОО «Оркен».

По предварительным данным, работник остался под завалом горных пород.

Руководство предприятия выразило свои соболезнования.

«Руководство и коллектив ТОО «Оркен-Атасу» выражают свои искренние соболезнования. Вся необходимая поддержка семье погибшего будет оказана в соответствии с коллективным договором», - сообщили представители компании.