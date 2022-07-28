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    Рабочий погиб на АЗС в Усть-Каменогорске

    28 Июля 2022, 15:41

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В результате несчастного случая на АЗС в Усть-Каменогорске погиб мужчина и пострадал подросток. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

    «Около 8 часов 52 минут в городе Усть-Каменогорске (ВКО) по улице Промышленная, на территории АЗС, при чистке бочки из-под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси, без дальнейшего горения.

    В результате подросток, 2010 года рождения, получил термические ожоги и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

    Спасателями ДЧС ВКО из емкости было извлечено тело погибшего мужчины, 1980 года рождения», - сообщили в ДЧС.

    По предварительным данным, он проводил очистку резервуара,ему на поверхности помогал родственник, 2010 года рождения.
    Причины несчастного случая устанавливаются.


    Фото: instagram.com/ shygysqaz_tjd




    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Усть-Каменогорск
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