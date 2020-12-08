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    Рабочих в Каспийском море эвакуировал вертолет Вооруженных сил РК

    8 Декабря 2020, 05:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в Министерстве обороны рассмотрены основные текущие вопросы жизнедеятельности армии, передает МИА «Казинформ».

    2 декабря в Вооруженных силах начался новый учебный год. Главнокомандующие доложили о результатах проведения комплексных тактико-строевых занятий по боевой готовности, в которых были задействованы все соединения и воинские части. В ходе занятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений практически отработаны вопросы поднятия личного состава по тревоге, выхода военной техники из парков, работы и взаимодействия органов управления и штабов.

    С 7 декабря в войсках приступили к плановым мероприятиям в рамках подготовки военнослужащих по специальности, которые в конце месяца завершатся проведением контрольных занятий и стрельб. В связи с окончанием календарного года, даны указания взять на строгий контроль своевременное и качественное выполнение подрядчиками строительных и ремонтных работ на военных объектах во всех гарнизонах. В случае несоблюдения сроков и обязательств строительными организациями, поручено организовать претензионно-исковую работу в установленном законом порядке.

    Подведены предварительные итоги проведенной Министерством обороны работы по противодействию коррупции в 2020 году. Комплексные меры разъяснительного, организационного и дисциплинарного характера обеспечили снижение коррупционных правонарушений в Вооруженных силах в сравнении с прошлым годом на 16%, а количество осужденных военнослужащих уменьшилось почти в два раза. При этом не допущено крупных хищений бюджетных средств. Совершенные правонарушения носят мелкий бытовой характер, в целях искоренения которых уже организованы системные мероприятия.

    Министр обороны отметил отличившихся на прошлой неделе военнослужащих.

    Так, экипаж вертолета Ми-8 авиабазы Вооруженных сил успешно справился с задачей при эвакуации рабочих, оказавшихся в Каспийском море в 11 километрах от берега. А в городе Акколе двое военнослужащих спасли девятилетнего мальчика, внезапно потерявшего сознание на улице, своевременно оказали ему первую помощь и доставили в лечебное учреждение. Даны указания по поощрению военнослужащих, проявивших мужество и инициативу в нештатных ситуациях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия
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