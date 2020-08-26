Рабочих рук не хватает в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о том, что в регионе не хватает специалистов в сфере дорожного строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона дал поручение своему заместителю Гани Ныгыметову, курирующему соцсферу, организовать подготовку дорожных специалистов.

«Ежегодно увеличивая дорожные работы, мы сталкиваемся с нехваткой рабочих рук. Особенно в этом году. Пришлось из других регионов привлекать работников. Это неправильно. Нужно задействовать свои силы. В следующем объемы работы будут не меньше», - сказал К.Аксакалов.

По словам акима области, рост объемов в отрасли строительства позволил обеспечить работой подрядные организации. В первую очередь – североказахстанские.

«Два года назад на ремонтных работах была задействована 21 компания, из которых только половина дислоцировались у нас, так сказать, имели североказахстанскую прописку. В этом году уже каждые три из четырех подрядчиков - это наши компании. Как итог, снабжая работой местных подрядчиков, увеличивается налоговая база, развивается бизнес. Благодаря поддержке государства и новым рабочим местам, мы перевыполняем доходную часть бюджет на 170%. Это, прежде всего, за счет налогов», - подчеркнул К. Аксакалов.