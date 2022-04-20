Рабочие специальности востребованы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в базе столичного Центра занятости населения насчитывается более 1 500 вакансий по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В столице востребованы рабочие специальности. Больше всего вакансий имеется для арматурщиков, разнорабочих на стройках, бетонщиков, медицинских работников, водителей разных категорий. Заработная плата варьируется от 80 до 500 тысяч тенге.

В разрезе секторов, к примеру, в сфере строительства требуются инженеры-сметчики, электрики участка, прорабы, мастера, разнорабочие на строительный объект, каменщики, арматурщики, бетонщики, сварщики, электрики, инженеры ПТО, энергетики. Всего представлено свыше 700 вакансий. Работодатели предлагают заработную плату от 100 до 450 тысяч тенге.

В сфере торговли есть более 130 свободных рабочих мест для продавцов, кассиров, менеджеров по продажам, торговых представителей, операторов АЗС, пекарей, кондитеров.

В столичном здравоохранении требуются врачи, медицинские работники, санитары.

Объектам общепита и гостиницам не хватает поваров, администраторов, бариста, горничных, официантов. За работу готовы платить от 80 до 250 тысяч тенге.

В базе центра занятости населения города есть 73 вакансии водителя разных категорий, зарплата может доходить от 120 до 500 тысяч тенге. Также есть работа для автомехаников, сварщиков, наладчиков, сборщиков, монтажников, формовщиков – всего около 200 рабочих мест.

В сфере финансов и страховой деятельности востребованы банковские кассиры, кредитные менеджеры, оценщики, аналитики. Последние могут получать в месяц до 350 тысяч тенге.

Стоит отметить, что в столичных учреждениях образования среди школьников 9 и 11 классов проводятся профориентационные работы. В этом году они запланированы на сентябрь-декабрь, такую поддержку окажут около 10 тыс. школьников.

Напомним, получить информацию об имеющихся вакансиях на рынке труда столицы можно в городском Центре занятости населения по адресу: Бейбитшилик, 9(ЦУМ, 1 этаж), а также на электронной бирже труда www.enbek.kz.