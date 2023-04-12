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    Рабочие чаты по вопросам субсидирования сельского хозяйства запустили в соцсетях

    12 Апреля 2023, 19:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране созданы рабочие чаты в социальных сетях по вопросам субсидирования сельскохозяйственной отрасли, а также запущено обслуживание по принципу «одного окна». Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При запуске единой информационной системы произошел технический сбой, но мы исправили и настроили. Сейчас мы создали отдельный чат в соцсетях по каждой субсидии. Всего существует 8 чатов, в которых поднимается очень много вопросов. Бывают ситуации, когда на некоторые вопросы не даются ответы, мы об этом знаем. Для этого мы открыли отдельный чат для каждой субсидии, касающейся сельского хозяйства», - сказал Баглан Бекбауов на заседании комитета по аграрным вопросам Мажилиса.

    Он заверил, что по вопросам, поступившим в социальный чат, оказывается консультативная помощь.

    «Мы также создали специальную группу и отправили ее членов в регионы. Сейчас они находятся в Туркестанской области, Алматы, Кызылорде, Жамбылской области и Шымкенте. Граждане, которые не смогли подать заявку на субсидию через портал, обращаются в местный акимат, управление сельского хозяйства или в социальные сети. Мы создаем сервис по принципу «одного окна», где фермеры могут получить консультацию. До конца этой недели он будет охватывать южные регионы страны, а на следующей неделе его запустят и в других регионах», - добавил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сельское хозяйство
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