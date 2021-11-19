Рабочей молодежи предоставят около трех тысяч квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рабочей молодежи Нур-Султана, Алматы и Шымкента в этом году предоставят около трех тысяч квартир. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Дорожной карты проведения Года молодежи, утвержденной постановлением Правительства от 20 января 2019 года №27, в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент предусмотрена постройка около трех тысяч арендных квартир для рабочей молодежи (молодых специалистов). В течение двух лет в этих городах работающей молодежи было предоставлено 4 354 квартиры. В этом году будет предоставлено еще около трех тысяч квартир. Приказом Министерства информации и общественного развития утверждены правила предоставления арендного жилья без права выкупа работающей молодежи. В соответствии с ними, молодые граждане должны иметь постоянное место работы и не иметь в собственности недвижимое имущество», – говорится в ответе вице-премьера.

Также отмечается, что арендное жилье без права выкупа предоставляется на пять лет. Основная цель проекта – создание условий для молодежи, чтобы собрать первоначальный взнос для приобретения жилья.

«Гражданин, получивший арендное жилье, в течение пяти лет должен собрать сумму первоначального взноса для приобретения жилья по ипотеке. Для этого в правилах предусмотрено, что доходы должны быть не менее 40 месячных расчетных показателей (116 680 тенге). При снижении этого предела до 25 МРП (72 925 тенге) может возникнуть риск, что покупатель не сможет накопить необходимую сумму для первоначального взноса», – сообщил Е. Тугжанов.