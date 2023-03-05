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    Рабочего придавило насмерть на территории Атырауского НПЗ

    5 Марта 2023, 15:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочего придавило на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. От полученных травм мужчина скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Атырауского НПЗ, несчастный случай произошел в субподрядной организации, выполняющей строительные работы на одном из объектов предприятия. Инцидент случился на строительной площадке механических очистных сооружений во время маневра грузоподъемной техники.

    Пострадавший незамедлительно был доставлен в отделение травматологии областной больницы. От полученных травм работник субподрядной организации скончался.

    «Обстоятельства происшествия и причины несчастного случая выясняются. Руководство и трудовой коллектив ТОО «АНПЗ» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении пресс-службы завода.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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