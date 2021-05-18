Рабочая группа займется решением вопроса миграции уральских сайгаков

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа незамедлительно начнет работу для решения вопроса миграции уральских сайгаков. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев посетил с рабочей поездкой Западно-Казахстанскую область. В ходе поездки глава ведомства встретился с учеными, экологами и местными жителями.

Жители Жанибекского, Казталовского, Бокейординского, Жангалинского районов выдвинули свои предложения по сохранению пастбищ и водоснабжения.

По словам министра, к текущей ситуации необходимо отнестись серьезно, и для этого, как сообщил Магзум Мирзагалиев, создана специальная рабочая группа.

«В настоящее время для принятия системных и обоснованных решений создана рабочая группа, состоящая из представителей министерств экологии, сельского хозяйства, образования и науки, а также международных организаций и институтов. Для оперативного завершения исследований будут приняты все меры», - отметил министр.

В качестве решения Магзум Мирзагалиев предложил три варианта.

«Во-первых, создание государственного природного резервата «Бокейорда», общей площадью 343040,1 га, а также Ащыозекского государственного природного заказника, общей площадью 314505,1 га. Для этого все основания готовы. Будут созданы новые рабочие места местных жителей. Во-вторых, выявление источников воды в этом заповеднике с участием геологов и подготовка искусственного водоема для сайгаков. Это необходимо не только для сайгаков, но и для населения. В третьих, будет рассмотрен вопрос проведения части уральской популяции сайгаков по правобережью Урала», - подчеркнул министр.

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что в созданную рабочую группу войдут представители местных крестьянских хозяйств, все исследования и мероприятия будут проводиться открыто.

По мнению заведующего лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексея Грачева, сейчас вопрос регулирования численности сайгаков вообще нельзя затрагивать.

«Прежде чем принять какое-либо решение, необходимо детально изучить вопрос. Государство в свое время потратило огромные ресурсы для восстановления численности сайгаков. Сейчас она находится лишь на стадии восстановления, то есть еще не достигла своего максимума. Поэтому ни о каком изъятии в настоящее время не может идти и речи», - сказал ученый.

Стоит отметить, Западно-Казахстанская область - регион с наибольшим скоплением сайгаков в стране. По данным учета 2019 года, на территории ЗКО насчитывалось 217 тысяч сайгаков. В 2020 году из-за пандемии учет не проводился. До 2023 года использование сайгаков в иных целях, кроме научных, запрещено законом.

Как сообщалось ранее, в Казахстане, в ареалах обитания сайгаков (10 областей) начался период окота, который продлится до конца мая. В этой связи, в местах скопления и миграции сайгаков с начала мая проводятся рейды по созданию безопасных условий для окота.