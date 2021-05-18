Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Рабочая группа займется решением вопроса миграции уральских сайгаков

    18 Мая 2021, 00:01

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа незамедлительно начнет работу для решения вопроса миграции уральских сайгаков. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев посетил с рабочей поездкой Западно-Казахстанскую область. В ходе поездки глава ведомства встретился с учеными, экологами и местными жителями.

    Жители Жанибекского, Казталовского, Бокейординского, Жангалинского районов выдвинули свои предложения по сохранению пастбищ и водоснабжения.

    По словам министра, к текущей ситуации необходимо отнестись серьезно, и для этого, как сообщил Магзум Мирзагалиев, создана специальная рабочая группа.

    «В настоящее время для принятия системных и обоснованных решений создана рабочая группа, состоящая из представителей министерств экологии, сельского хозяйства, образования и науки, а также международных организаций и институтов. Для оперативного завершения исследований будут приняты все меры», - отметил министр.

    В качестве решения Магзум Мирзагалиев предложил три варианта.

    «Во-первых, создание государственного природного резервата «Бокейорда», общей площадью 343040,1 га, а также Ащыозекского государственного природного заказника, общей площадью 314505,1 га. Для этого все основания готовы. Будут созданы новые рабочие места местных жителей. Во-вторых, выявление источников воды в этом заповеднике с участием геологов и подготовка искусственного водоема для сайгаков. Это необходимо не только для сайгаков, но и для населения. В третьих, будет рассмотрен вопрос проведения части уральской популяции сайгаков по правобережью Урала», - подчеркнул министр.

    Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что в созданную рабочую группу войдут представители местных крестьянских хозяйств, все исследования и мероприятия будут проводиться открыто.

    По мнению заведующего лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексея Грачева, сейчас вопрос регулирования численности сайгаков вообще нельзя затрагивать.

    «Прежде чем принять какое-либо решение, необходимо детально изучить вопрос. Государство в свое время потратило огромные ресурсы для восстановления численности сайгаков. Сейчас она находится лишь на стадии восстановления, то есть еще не достигла своего максимума. Поэтому ни о каком изъятии в настоящее время не может идти и речи», - сказал ученый.

    Стоит отметить, Западно-Казахстанская область - регион с наибольшим скоплением сайгаков в стране. По данным учета 2019 года, на территории ЗКО насчитывалось 217 тысяч сайгаков. В 2020 году из-за пандемии учет не проводился. До 2023 года использование сайгаков в иных целях, кроме научных, запрещено законом.

    Как сообщалось ранее, в Казахстане, в ареалах обитания сайгаков (10 областей) начался период окота, который продлится до конца мая. В этой связи, в местах скопления и миграции сайгаков с начала мая проводятся рейды по созданию безопасных условий для окота.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Западно-Казахстанская область Экология Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    Финансовые нарушения на 277 млн тенге выявил госаудит в Минэкологии РК
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске