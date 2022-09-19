Рабочая группа рассматривает требования сотрудников Казпочты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам встречи с инициативной группой, которая собралась перед зданием филиала Казпочты, была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая рассмотрит все отраженные в протоколе требования инициативной группы. Рабочая группа уже приступила к изучению протокола. Об этом сообщил председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 сентября в Алматы перед зданием филиала Казпочты собралась инициативная группа работников, которая огласила ряд требований, основные из которых связаны с низким уровнем заработной платы, отсутствием премирования к профессиональному и государственному празднику, плохими условиями труда. На место сразу же прибыл управляющий директор Казпочты Ержан Байтан, с целью выяснения причин недовольства работников. Я также вылетел в Алматы для встречи с работниками филиала. Во время встречи каждый желающий работник высказал свои требования. Вместе с тем, эти проблемные моменты нам известны. По итогам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая рассмотрит все отраженные в протоколе требования инициативной группы», - сказал на брифинге глава АО «Казпочта».

В состав рабочей группы включены два управляющих директора Казпочты, председатель профсоюза, а также два представителя инициативной группы.

«Данная комиссия уже приступила к работе сегодня в 09:00 часов утра. Через две недели планирую встретиться с работниками филиала по итогам завершения работы рабочей группы», - добавил Серик Саудабаев.

Ранее касательно информации о размере зарплат, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, в АО «Казпочта» сообщили , что эти сведения не соответствуют действительности. Оплату в размере 40 тысяч тенге получают четыре почтальона, работающие на ставке - 0,3, то есть работающие неполный рабочий день. Продолжительность рабочего времени для ставки 0,3 составляет 24 часа в месяц (при нормативе полной ставки - 176 часов).



