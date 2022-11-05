Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК

5 Ноября 2022, 09:12

5 Ноября 2022, 09:12

Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Рассмотрен вопрос законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых. Для анализа правомерности этих решений будет создана специальная рабочая группа.

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда «Самрук-Казына».