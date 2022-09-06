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    Рабочая группа при маслихате будет следить за прибытием гумпомощи в Костанайскую область

    6 Сентября 2022, 11:33

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — При областном маслихате создана специальная рабочая группа, которая осуществляет непосредственный контроль за благополучным прибытием гуманитарной помощи к месту назначения из всех городских и областных маслихатов республики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на секретаря областного маслихата Сайлаубека Ещанова.

    Данная рабочая группа занимается всеми организационными работами в данном направлении.

    «Депутаты областного маслихата встретились с эвакуированными жителями села Аманкарагай. Людей разместили в трех эвакуационных пунктах Аулиекольского района. А также депутаты ознакомились с условиями размещения и заверили жителей в оказании всей необходимой помощи», - сообщил секретарь облмаслихата.

    С. Ещанов отметил «героизм, мужество и хладнокровность пожарных, которые производили спасение жильцов всеми доступными способами, пробираясь к ним сквозь огонь и дым, не жалея себя и рискуя собственными жизнями».

    Он также напомнил, что в области запущена горячая линия, на которой работают психологи ДЧС – 8(7142) 50-36-24. Население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам 112 и 101.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Благотворительность Происшествия Маслихат Пожар
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