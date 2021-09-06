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    17:36, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Рабочая группа по реформированию правоохранительной системы приступила к реализации Послания Президента

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках заседания Рабочей группы по реформированию правоохранительной системы обсуждены механизмы реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В заседании приняли участие руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Министерства внутренних дел, представители общественности и ведущие правоведы, среди которых Каирбек Сулейменов, Игорь Рогов, Ергали Мерзадинов, Марат Когамов, Исидор Борчашвили, Талгат Нарикбаев и другие.

    Открывая диалог, Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан – руководитель Рабочей группы Асет Исекешев обозначил необходимость продолжения стратегического курса на последовательную модернизацию правоохранительной деятельности.

    «Одной из главных задач определена защита прав человека. В этом контексте упомянуты позитивные изменения, произошедшие вследствие внедрения трехзвенной модели уголовного процесса, а также обозначены направления реформы правоохранительной системы на среднесрочный период. Наряду с этим поставлены конкретные задачи практического характера, которые необходимо решить в ближайшее время», - отметил Асет Исекешев.

    В частности, особое внимание правоохранительным органам предстоит уделить борьбе с незаконным оборотом наркотиков и мошенничествами, предотвращению посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

    В ходе обсуждения приведены наиболее успешные примеры из международной практики, которые могли бы быть использованы в отечественных условиях.

    Отдельно рассмотрены вопросы гармонизации уголовного законодательства с положениями Второго Факультативного протокола к Международном пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

    Кроме того, Рабочей группой прорабатываются дальнейшие шаги по приведению отечественной модели уголовного процесса в соответствие с лучшими международными стандартами.

    В частности, выработаны законодательные поправки, направленные на повышение качества подготовки обвинительных актов. Также продолжается работа по реализации поручения о внедрении сервисной модели работы полиции.

    Участниками заседания были озвучены конкретные предложения по совершенствованию механизмов реформирования правоохранительной системы. Представители правоохранительных органов доложили о мерах, которые ими планируется принять по обозначенным в Послании направлениям.

    По итогам обсуждения руководителем Рабочей группы профильным ведомствам даны четкие поручения, определяющие порядок реализации поручений Главы государства.

    В завершение заседания Секретарь Совета Безопасности призвал представителей общественности принять активное участие в проводимой работе.

    Исполнение правоохранительными органами содержащихся в Послании поручений в соответствии с выработанными подходами будет контролироваться Аппаратом Совета Безопасности.

    Теги:
    Президент Казахстана Закон и право Послание Президента-2021 Главная Правоохранительные органы
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