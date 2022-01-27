Рабочая группа МСХ РК посетила Мангистаускую область - поддержка животноводства будет продолжена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 26 по 27 января 2022 года, по поручению министра сельского хозяйства, Мангистаускую область посетила рабочая группа во главе с первым вице-министром Айдарбеком Сапаровым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В состав группы вошли директора департаментов животноводства и растениеводства, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора, а также заместитель председателя правления АО «Продкорпорация». В ходе двухдневного визита рабочая группа побывала в Мангистауском, Каракиянском и Тупкараганском районах Мангистауской области, где провела ряд мероприятий, встретилась с руководством области, фермерами районов. Рабочая группа проинформировала сельхозтоваропроизводителей и аграриев области о проводимой работе ведомства в части выделения средств из резерва Правительства на возмещение затрат на корма, а также о реформировании системы субсидирования. Также члены рабочей группы приняли участие во встрече акима области Н. Ногаева с фермерами и жителями региона, пострадавшими от засухи. Участники встречи обсудили насущные вопросы кормообеспечения, развития сельскохозяйственной отрасли водообеспечения области», – говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

Отмечается, что центральной темой беседы был вопрос кормообеспечения. Фермеры высказали свои предложения и замечания, а также обозначили насущные проблемы, с которыми столкнулись.

Вице-министр Айдарбек Сапаров заверил фермеров, что министерством предпринимаются необходимые меры и прилагаются все усилия для решения данного вопроса.

По его словам, в 2021 года на частичное возмещение стоимости кормов для содержания сельскохозяйственных животных были выделены средства из резерва Правительства в сумме 1,9 млрд тенге. Акиматом Мангистауской области фактически освоено 1,2 млрд тенге. Субсидии получили 733 крестьянских хозяйства и 6 776 личных подсобных хозяйств на 281 089 голов скота.

В целях регистрации не учтенных сельскохозяйственных животных в Мангистауской области, в период с 10 августа по 10 октября 2021 года, в базе данных «Идентификация сельскохозяйственных животных» был запущен функционал «Зеленый коридор-2». По результатам проведённой работы было зарегистрировано дополнительно 71 343 головы сельхозживотных. Ведомством было направлено ходатайство в Министерство финансов о выделении средств из резерва Правительства РК на сумму 664,2 млн тенге для данного поголовья.

В настоящее время министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев поручил запустить функционал «Зеленый коридор-3» с 1 февраля по 31 мая 2022 года, что позволит осуществить идентификацию и регистрацию сельскохозяйственных животных, незарегистрированных в базе данных «Идентификация сельскохозяйственных животных». Также ведомство получило предварительное согласие АО «КТЖ» о предоставлении льготных тарифов на перевозку кормов для Мангистауской области до 1 апреля 2022 года.

Министр сельского хозяйства ознакомлен с итогами визита, предложениями, замечаниями и проблемными вопросами жителей Мангистауской области. Все они взяты под его личный контроль.