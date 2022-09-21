QR-коды появились на историко-культурных объектах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На историко-культурных объектах появились QR-коды в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году началась цифровизация сферы туризма. Установлены QR-коды на шести первых туристических объектах: в городище Сарайшык, музее-заповеднике «Хан Ордалы Сарайшык», на памятниках Хиуаз Доспановой, Жумекену Нажимеденову, Дине Нурпеисовой и обелиску знаменитой травы кумаршык, спасшей тысячи людей в голодные годы. Туристы могут получать полную информацию об объекте или памятнике на пяти языках и путешествовать в 3D-изображении. Нужно только загрузить на смартфон или планшет приложения «Tarihi jol» и отсканировать QR-код на поверхности таблички», - проинформировал Нурбол Жанабеков.

В регионе находятся четыре памятника республиканского значения, 313 памятников местного значения. Установка QR-кодов будет продолжена.



