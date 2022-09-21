Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    QR-коды появились на историко-культурных объектах в Атырауской области

    21 Сентября 2022, 02:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На историко-культурных объектах появились QR-коды в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель регионального управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году началась цифровизация сферы туризма. Установлены QR-коды на шести первых туристических объектах: в городище Сарайшык, музее-заповеднике «Хан Ордалы Сарайшык», на памятниках Хиуаз Доспановой, Жумекену Нажимеденову, Дине Нурпеисовой и обелиску знаменитой травы кумаршык, спасшей тысячи людей в голодные годы. Туристы могут получать полную информацию об объекте или памятнике на пяти языках и путешествовать в 3D-изображении. Нужно только загрузить на смартфон или планшет приложения «Tarihi jol» и отсканировать QR-код на поверхности таблички», - проинформировал Нурбол Жанабеков.

    В регионе находятся четыре памятника республиканского значения, 313 памятников местного значения. Установка QR-кодов будет продолжена.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Туризм История Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Опыт обеспечения безопасности туристов в горной местности представило МЧС Казахстана
    17 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    15 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров