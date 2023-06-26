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    QR-код с баннера вел на сайт с наркотиками в Акмолинской области

    26 Июня 2023, 16:03

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день выяснением причины произошедшего сбоя занимаются акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях появилась информация о том, что QR-код на табличке, установленной на поляне Абылай-хана в Бурабайском районе Акмолинской области, ведет на сайт с наркотиками.

    Ситуацию пояснили в отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Бурабайского района.

    «Этот рекламный щит был установлен еще в 2018 году. В нем содержится вся информация о сакральных объектах Бурабайского района. Информация была официальная, с сайта Центра по охране и использованию историко-культурного наследия. В 2021 году мы обновили этот щит, но информация осталась та же. Заказчиками обновления выступал отдел культуры, изготовило новый щит наше рекламное агентство. Мы не поняли, что произошло с QR-кодом, возможно, был какой-то сбой. Ведь изначально все было проверено. Людей на поляне очень много, они всегда читают эту информацию, мы сами ее смотрим – все было нормально. И вдруг совсем недавно пошел вот такой сбой», - пояснила руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Бурабайского района Дамеш Карсыбаева.

    По словам собеседницы, на сегодняшний день ситуацией с подменой QR-кода занимаются сотрудники полиции, а районный отдел культуры уже обновил информацию и установил на Поляне новый рекламный щит с новым QR-кодом, при считывании которого открывается нужный сайт Центра по охране и использованию историко-культурного наследия.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акимат МВД РК Боровое Соцсети
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