QazVac обеспечивает надежную защиту от коронавируса

Сейчас читают

Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне

Сегодня, 18:50

МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум

Сегодня, 19:00

Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов

Сегодня, 19:12

Ещё больше новостей в нашем