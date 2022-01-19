Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Qazaqstan Olympic Team: На экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке

    19 Января 2022, 09:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в истории Казахстана на экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке – «QAZAQSTAN», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Специальное разрешение на изменение элемента экипировки – с международного обозначения на национальный - было получено от Международного олимпийского комитета. При этом Казахстан в списке трехбуквенных кодов МОК пока остаётся под обозначением KAZ, поскольку аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом.

    В НОК Казахстана уверены, что один из важнейших элементов олимпийской экипировки, исполненный на родном языке, придаст уверенности атлетам и станет для них символом поддержки соотечественников.

    «Олимпийские игры – это, прежде всего, большой фестиваль дружбы и мира, где лучшие атлеты выходят под флагами своих стран. Это значимое событие не только для них, но и для всех болельщиков, которые объединяются в поддержке своих команд. Написание страны — это ключевой акцент на любой экипировке во время Олимпиады, поэтому «QAZAQSTAN» на родном языке – очень важный шаг в идентификации сборной и всей страны в глазах мирового сообщества. Национальные элементы казахской культуры в дизайне формы всегда были важны, чтобы подчеркнуть традиции и самобытность народа. Наши иностранные коллеги уже оценили новое написание. Уверены, что и нашим атлетам новый элемент формы понравится. Олимпийцы – важные посланники Казахстана за рубежом, поэтому мы надеемся, что наши соотечественники поддержат нашу команду - свою команду», - подчеркнули в Национальном Олимпийском комитете страны.

    На зимние Олимпийские игры в Пекине спортсмены отправятся уже в обновленной форме. Совсем скоро казахстанцы увидят, как она выглядит.

    Автор:

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай