QazaqGaz планирует начать с октября транзит российского газа в Узбекистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов в ходе рабочей поездки в Атыраускую область посетил новые проекты модернизации газотранспортной системы страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Глава национальной компании проинспектировал ход подготовительных работ на казахстанском участке магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» к транспортировке российского газа в Республику Узбекистан через территорию Республики Казахстан.

Все технические мероприятия выполняются АО «НК «QazaqGaz» в полном объеме согласно утвержденному плану-графику. На текущий момент выполнен ряд ремонтно-восстановительных мероприятий: досрочно и в полном объеме завершены ремонтно-восстановительные работы по участку №14 в Мангистауской области. Успешно проведены испытания проходным давлением; на стадии завершения ремонтно-восстановительные работы по участку №1 в Западно-Казахстанской области; активно ведутся ремонтно-восстановительные работы по участкам №2-№13 в Атырауской области.

Транзит газа в Узбекистан планируется начать с октября 2023 года.

В мае текущего года между АО «НК «QazaqGaz» и ПАО «Газпром» подписан договор по транспортировке природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Республики Узбекистан.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Санжар Жаркешов ознакомился с ходом подготовительных работ к осенне-зимнему периоду, модернизации подземного газохранилища Бозой и посетил газоперерабатывающий завод на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров.