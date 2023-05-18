Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    QazaqGaz и CNPC договорились о поставках природного газа и геологоразведке

    18 Мая 2023, 13:42

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazaqGaz».

    Подписанное соглашение позволит компаниям продолжить взаимовыгодное сотрудничество в области поставок природного газа, а также геологоразведки. Документ также закладывает основу для начала строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

    Стороны намерены подписать договор купли-продажи природного газа исходя из ресурсной базы и пропускной способности газопроводов национальной компании QazaqGaz. Помимо этого, компании рассмотрят сотрудничество в области геологоразведочных работ на перспективных участках недр на территории Казахстана.

    Компании также планируют обмениваться опытом между научно-техническими и исследовательскими центрами для развития технологических инноваций в газовой промышленности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Китай Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления CITIC Group Чжу Хэсиня
    Производство оборудования для ветроэлектростанций намерена запустить в РК китайская корпорация SPIC
    Sinopec может войти в проект по выпуску полиэтилена в Атырауской области
    Казахстанские товары, представленные в национальном павильоне, вызвали большой интерес у китайских потребителей – вице-председатель JD group Вэй Е
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    Новости партнеров