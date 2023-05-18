QazaqGaz и CNPC договорились о поставках природного газа и геологоразведке

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazaqGaz».

Подписанное соглашение позволит компаниям продолжить взаимовыгодное сотрудничество в области поставок природного газа, а также геологоразведки. Документ также закладывает основу для начала строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Стороны намерены подписать договор купли-продажи природного газа исходя из ресурсной базы и пропускной способности газопроводов национальной компании QazaqGaz. Помимо этого, компании рассмотрят сотрудничество в области геологоразведочных работ на перспективных участках недр на территории Казахстана.

Компании также планируют обмениваться опытом между научно-техническими и исследовательскими центрами для развития технологических инноваций в газовой промышленности.



