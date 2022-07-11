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    QazaqGaz готовится к отопительному сезону

    11 Июля 2022, 16:22

    Специалисты Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», дочерней компании АО «НК «QazaqGaz», принимают комплексные меры по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду, досрочно выполняют работы, необходимые для безопасного и бесперебойного обеспечения населения природным газом. Для надлежащей подготовки к отопительному сезону проводятся работы по обследованию подземных и надземных газопроводов специальными устройствами, обеспечению безопасной эксплуатации газопроводов исправности сооружений на них, своевременному осмотру и ремонту оборудования.

    По словам директор а Актюбинского производственного филиала АО « КазТрансГаз Аймак» Асета Абиляшева, подготовка к осенне-зимнему периоду проходит в штатном режиме.

    - В целом, комплексные меры по подготовке к осенне-зимнему периоду - это основа для благоприятного прохождения предстоящего отопительного сезона. Поэтому наши специалисты очень тщательно осуществляют техническое обслуживание и ремонт всех объектов газового хозяйства.

    В целях своевременной подготовки к отопительному сезону завершение запланированных ремонтных работ во всех газифицированных регионах – на особом контроле руководства АО «НК «QazaqGaz». Актюбинский производственный филиал проводит подготовительные работы согласно установленному графику, на газораспределительных сетях филиала подготовительными работами заняты более 100 специалистов.

    - Для безопасного и бесперебойного обеспечения населения природным газом производится текущий ремонт ГРП, ШРП, техническое диагностирование приборным способом более 15 тыс. км подземных газопроводов, также техническое обслуживание запорной арматуры подходит к концу. Службы в достаточном количестве оснащены всеми необходимыми материально-техническими средствами, – говорит начальник производственно-технического отдела АПФ Алтынбек Нугманов.

    В производственном филиале наряду с проведением планового технического обслуживания и ремонта газопроводов и сооружений на них, в целях подготовки к предстоящему отопительному сезону регулярно проводятся рейды, встречи с населением совместно с сотрудниками ДЧС по соблюдению мер безопасности при пользовании газом и эксплуатации газового оборудования.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Промышленность Газификация Отопительный сезон
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