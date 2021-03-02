«Qazaq radiosy» начнет вещание в более, чем 400 приграничных сёлах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В год 100-летия «Qazaq radiosy» и в честь 30-летия Независимости Казахстана более 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживает более 630 тысяч человек, получат возможность слушать передачи отечественных радиоканалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Министерством информации и общественного развития РК для обеспечения информационной безопасности Казахстана выработано решение о расширении сети радиостанций в приграничных районах.

В приоритетном порядке будет вестись вещание программ «Qazaq radiosy». Для реализации этого проекта разработана Дорожная карта по развитию государственной сети радиовещания в приграничных территориях РК. В соответствии с Дорожной картой планируется провести развитие сети радиовещания в четыре этапа, в период с 2021 по 2024 годы.

На текущий момент Министерством проведен конкурс по распределению радиочастотного спектра (РЧС) для телерадиовещания.

В конкурсе, проводимом Министерством, выделено 107 радиочастотных спектров. Из них 89 - для «Qazaq radiosy», 18 - для радио «Шалқар».

Радиочастотная передача осуществлялась в соответствии с 1–м этапом Дорожной карты по развитию государственной сети радиовещания на приграничных территориях РК на 2022-2025 гг.

В этом году первый и самый масштабный радиоканал по эфирному вещанию «Qazaq radiosy» отмечает 100-летний юбилей. Сейчас «Qazaq radiosy» вещает на 89% территории страны и планирует охватить все приграничные районы Казахстана.