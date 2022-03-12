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    QAZAQ AIR приостановила рейсы в Россию

    12 Марта 2022, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания QAZAQ AIR приостановила рейсы в Россию, передает МИА «Казинформ».

    «Авиакомпания QAZAQ AIR получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим, сегодняшний рейс (12 марта т.г.) в Новосибирск отменен», - сообщили в пресс-службе компании.

    Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com Вместе с заявкой на возврат, указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения.

    «Приносим извинения за временные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания в следующие дни. Авиакомпания QAZAQ AIR соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам», - дополнили в компании.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Авиация
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