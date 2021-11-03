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    12:03, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Qatar Airways запускает рейсы в Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 ноября авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха – Алматы – Доха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Рейсы планируются выполнять с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

    Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром.

    Теги:
    Транспорт Главная МИИР РК Внешняя политика Казахстана
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