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    Пыткам утюгом подверглись 25 человек в ходе расследования январских событий

    20 Июня 2022, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 человек пытали утюгом в ходе расследования по делу о январских событиях. Об этом сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание уделяется уголовным делам, зарегистрированным по фактам недозволенных методов следствия. В настоящее время восемь наиболее резонансных случаев расследуют специальные прокуроры. По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них девять содержатся под стражей. В частности, по делу о пытках с использованием раскалённого парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц», - сказал Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, все заявители описали схожий способ применения пыток. В результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции. Трое из них вину признали.

    «Завершились следственные действия в отношении двух сотрудников департамента комитета национальной безопасности Алматинской области. Они подозреваются в нанесении побоев задержанному лицу, повлекших его смерть. Необходимо отметить, что уголовные дела по пыткам характеризуются особой спецификой расследования. Большинство потерпевших не могут опознать причастных лиц, потому что последние были в масках либо без обмундирования. По делам отсутствуют видеоматериалы, поскольку оборудование было повреждено в результате атак на здания полиции», - отметил спикер.

    «Несмотря на это, обеспечивается проведение всего комплекса следственных и процессуальных действий по сбору доказательств. По всем делам следователи используют методики расследования пыток в соответствии с международными стандартами по защите прав человека», - добавил С. Шалабаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Права человека Генпрокуратура Алматинская трагедия
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