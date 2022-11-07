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    Пытавшуюся спрыгнуть с моста женщину спасли транспортные полицейские в Актобе

    7 Ноября 2022, 22:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские спасли женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью на железной дороге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В транспортную полицию на станции Актобе от патрульных полицейских поступило сообщение о том, что на переходном мосту стоит женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с железнодорожного моста на перроне станции.

    После получения информации на место происшествия прибыли полицейские Адилет Курманбаев и Шынгыс Камбарбеков. Им удалось отговорить женщину от необдуманного поступка, в результате чего благополучно ее сняли с моста. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции трагедии удалось избежать.

    В отделе полиции женщину успокоили, провели беседу, также ей была оказана первая медицинская и морально-психологическая помощь. Ею оказалась жительница Актюбинской области.

    По факту проводится расследование. Транспортные полицейские не первый раз предотвращают попытку суицида. С начала года стражам порядка удалось предотвратить 3 попытки самоубийства на железной дороге.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область МВД РК Спасение Актобе
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