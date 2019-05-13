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Пытавшуюся сброситься с моста женщину спасли туркестанские полицейские

13 Мая 2019 16:47 113
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Пытавшуюся сброситься с моста женщину спасли туркестанские полицейские

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские спасли молодую женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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6 мая текущего года примерно в 18.50 в Сарыагашский РОП поступило сообщение о том, что на территории ж/д вокзала «Сарыагаш» неизвестная женщина пытается спрыгнуть с пешеходного моста, проходящего над железной дорогой.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы в составе оперуполномоченного старшего лейтенанта полиции Рустема Райымбекова,  следователя лейтенанта полиции Амана Нурканата и криминалиста лейтенанта полиции Хасана Абилдера.

Полицейские заметили на мосту женщину, которая уже перелезла через перила. И незамедлительно приняли оперативные меры. Отвлекая женщину разговорами, стражам порядкам удалось схватить несостоявшуюся самоубийцу и перенести на безопасное расстояние. Ею оказалась жительница города Сарыагаш, которой оказали медицинскую и психологическую помощь, а после передали родственникам.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Доведение до самоубийства» УК РК. В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

В свою очередь, руководство Сарыагашского РОП выразило благодарность  сотрудникам полиции старшему лейтенанту полиции Рустему Райымбекову, лейтенантам полиции Аману Нурканату и Хасану Абилдеру за проявленные оперативность и профессионализм при спасении женщины от суицида.

 

 

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Общество, МВД РК,
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