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    Пытавшегося выброситься с 4 этажа мужчину спасли в Алматы

    19 Июля 2023, 17:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, пытавшегося выброситься с четвертого этажа, спасли патрульные полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Тревожное сообщение на пульт «102» поступило поздно ночью. Обеспокоенная жительница Бостандыкского района рассказала, что ее супруг, будучи в нетрезвом состоянии, пытается покончить жизнь самоубийством. Патрульный экипаж «Буран-143» первым пришел на помощь. На кондиционерном компрессоре снаружи дома сидел мужчина и грозился прыгнуть вниз. Он был вооружен ножом.

    «У него в руках был большой кухонный нож. Он держал его у горла. Молодцы ребята из полиции, не побоялись, хотя муж мог и их ранить. Спасибо большое сотрудникам полиции. Сама бы я не справилась», – сказала заявительница.

    По словам женщины, ее супруг, будучи нетрезвым, стал проявлять агрессию и затеял скандал. А затем и вовсе пытался свести счеты с жизнью. В обстоятельствах попытки суицида разбираются сотрудники управления полиции Бостандыкского района.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы МВД РК Спасение
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