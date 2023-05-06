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    Пытавшегося спрыгнуть с 16 этажа мужчину спасли в Атырау

    6 Мая 2023, 14:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пытавшегося спрыгнуть с 16 этажа мужчину, спасли полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Около 3:06 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина собирается спрыгнуть с 16 этажа дома в микрорайоне Алмагуль. На место происшествия незамедлительно прибыли командир взвода батальона патрульной полиции городского управления полиции Данабек Сакуов и инспекторы службы Айдос Кубиев и Серик Жолдыгалиулы. Заметив их, мужчина начал кричать, предупреждая их не приближаться к нему.

    Полицейские попытались наладить диалог с мужчиной и, дождавшись подходящего момента, быстро схватили его и затащили на балкон.

    Выясняется, почему 23-летний мужчина решился на такой поступок. Совместно с психологами с ним проводится профилактическая работа.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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