Пытавшегося спрыгнуть с 16 этажа мужчину спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пытавшегося спрыгнуть с 16 этажа мужчину, спасли полицейские Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Около 3:06 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина собирается спрыгнуть с 16 этажа дома в микрорайоне Алмагуль. На место происшествия незамедлительно прибыли командир взвода батальона патрульной полиции городского управления полиции Данабек Сакуов и инспекторы службы Айдос Кубиев и Серик Жолдыгалиулы. Заметив их, мужчина начал кричать, предупреждая их не приближаться к нему.

Полицейские попытались наладить диалог с мужчиной и, дождавшись подходящего момента, быстро схватили его и затащили на балкон.

Выясняется, почему 23-летний мужчина решился на такой поступок. Совместно с психологами с ним проводится профилактическая работа.



