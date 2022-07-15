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    Пытались вывезти еще 11 тонн сахара из Кыргызстана в Казахстан

    15 Июля 2022, 08:27

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти еще 11 тонн сахара. Об этом сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

    Так, на КПП «Ак-Жол-автодорожный» прибыли две грузовые автомашины марки «Мерседес-Бенц» под управлением граждан КР «Т.У.у.» 1991 года рождения и «С.Н.» 1992 года рождения.

    «Водители предъявили пограничному наряду сопроводительные документы, в которых было указано, что в машине находятся мучные изделия (китлап). Во время досмотра автомобилей пограничники обнаружили 11 тонн сахара, спрятанных за коробками китлапа», - сообщили в ведомстве.

    Водители пытались незаконно вывезти сахар из Кыргызстана в Казахстан по подложным документам.

    Пограничная служба ГКНБ КР отмечает, что решением кабинета министров КР введен временный запрет на вывоз (экспорт) сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев.

    После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего рассмотрения.

    Накануне сообщалось, что из Кыргызстана в Казахстан пытались вывезти 6 тонн сахара.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан Сахар
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