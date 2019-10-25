Пыталась похитить ребенка в Алматы: прокурор запросил 6 лет тюрьмы для воспитателя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Государственный обвинитель запросил 6 лет тюрьмы для воспитательницы, которая пыталась летом похитить 5-летнего ребенка из ясли-сада №96 в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассматривается в Медеуском районном суде №2.

«Уважаемый суд, прошу признать виновной Саягуль Жаналык по статьям: 24 часть 3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 125 часть 2 пункт 5 и 8 (Похищение человека) и назначить ей лишения свободы сроком на 6 лет», - запросил прокурор.

Обвиняемая в своём последнем слове попросила прощения у родителей мальчика и ещё раз заявила, что жалеет и стыдится о случившемся.

В свою очередь, родители ребенка были согласны с обвинением.

Защитник воспитателя также попросил прощения у родителей от имени родителей и родственников Саягуль Жаналык и отметил, что такое наказание слишком строгое для воспитателя.

Ранее свою вину подсудимая полностью признала и объяснила свой поступок.

Напомним, 16 июля женщина в шляпе и в темных очках пыталась похитить пятилетнего мальчика из детсада №96 Алматы. Но сделать ей этого не удалось благодаря бдительности другой воспитательницы, которая задержала их у выхода. Инцидент попал на видео.

25 июля полиция Алматы задержала женщину. Похитительницей оказалась воспитатель того же детсада – Саягуль Жаналык. Она хотела потребовать денежный выкуп с родителей ребенка, с которыми она близко общалась до этого времени.