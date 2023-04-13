Пылевая буря из Монголии и Китая достигла Токио

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Пылевая буря, которая пришла со стороны Монголии и Китая, в четверг достигла Токио. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это природное явление наблюдается в Токио впервые с мая 2021 года.

Ранее власти ряда японских префектур, включая Нагасаки, Фукуоку и Тоттори, призвали местных жителей быть внимательными на дорогах из-за нарушения видимости. Кроме того, население получило рекомендации не сушить белье на балконах, не позволять детям играть на улицах, а также пользоваться масками.

Метеорологи прогнозируют, что пылевое облако может накрыть практически всю территорию Японию в течение ближайших дней.

Ранее сообщалось о том, что на столицу Китая в среду обрушилась пыльная буря, из-за этого местные власти объявили «желтый» уровень погодной опасности.



