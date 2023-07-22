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    Пылающие горы Китая собрали тысячи туристов

    22 Июля 2023, 14:05

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе тысячи туристов стекались в живописные «Пылающие горы» Китая, чтобы стать свидетелями удивительного явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN-travel.

    Каждое лето любопытные туристы собираются в «Пылающих горах» на северной окраине Турфанской низменности в китайском регионе Синьцзян, чтобы полюбоваться их волнистыми склонами из коричнево-красного песчаника и почувствовать сверхзаряженный жар, исходящий от земли.

    Вооружившись широкополыми шляпами и зонтиками для дополнительной защиты, туристы делали селфи с помощью 12-метрового термометра, который в режиме реального времени показывал температуру поверхности 80 градусов по Цельсию.

    На этой неделе температура в Синьцзяне била все рекорды. Так в отдаленном поселке в Турфанской низменности была зарегистрирована максимальная температура 52,2°C, что побило национальный рекорд Китая в 50,3°C, который также был установлен в 2015 году.

    В тот день в городе-оазисе Турфан к западу от «Пылающих гор» была зафиксирована температура выше 45°C, а максимальная температура на пяти из них превышала 50°C, сообщали государственные СМИ.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Туризм Китай Погода Мировые новости
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