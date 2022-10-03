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Пыльные бури ожидаются на юге и западе Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Октября 2022, 02:10
Пыльные бури ожидаются на юге и западе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части РК 3 октября будет определять северный антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке, юго-востоке – туман, на западе, юге - пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег).

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской, Улытауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, Северо-Казахстанской, в центре Павлодарской, на западе, севере Алматинской, на востоке Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской, Кызылординской, на севере и в горных районах Жамбылской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса, на востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 1 градус.


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