Пыльные бури и грозы: в 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 12 областях и городе Алматы объявлено штормовое предупреждение в понедельник, 22 мая, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

22 мая днем на западе, юге Атырауской областиожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

22 мая на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

22 мая в горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, на севере, юге, в центре, горных районах области гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер 25 м/с. В г. Талдыкорган ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

22 мая ночью на юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе области порывы 18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

22 мая ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 17-22, временами 25 м/с. В г. Алматы ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 17 м/с. В г. Конаев ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 17-22 м/с.

22 мая днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В г. Уральск ветер северо-восточный, восточный днем порывы 18 м/с.

22 мая днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

22 мая днем на востоке Улытауской областиожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 18 м/с. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

22 мая на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на юге, западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. В г. Актау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный порывы 18 м/с.

22 мая днем на западе, юге Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

22 мая днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

22 мая на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Павлодар сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



