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вчера 19:36
Пыльные бури, град и грозы ожидаются в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 15 июня с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге, западе и в Северо-Казахстанской области погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря, в центре возможен град.
В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – пыльная буря.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанкой, Костанайской, днем в Туркестанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области – град.
В Акмолинской, Жамбылской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области – гроза.
В Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области – пыльная буря.
В Алматинской, Атырауской, на юге Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, на западе Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.
В Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, на западе Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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