Пыльные бури, град и грозы ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 15 июня с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге, западе и в Северо-Казахстанской области погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря, в центре возможен град.

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – пыльная буря.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанкой, Костанайской, днем в Туркестанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области – град.

В Акмолинской, Жамбылской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области – гроза.

В Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области – пыльная буря.

В Алматинской, Атырауской, на юге Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, на западе Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, на западе Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.