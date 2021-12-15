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Пыльной бурей накрыло автодорогу в Атырауской области
15 Декабря 2021 17:22
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О нулевой видимости из-за пыльной бури на участке «Шетпе – Жетыбай» автомобильной дороги «Доссор - Кульсары - Бейнеу-Сай - Утес – Шетпе - Жетыбай – Актау» предупредили водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
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«Уважаемые пользователи дорог, в связи с пыльной бурей на 686-690 километре участка «Шетпе – Жетыбай» автомобильной дороги «Доссор - Кульсары - Бейнеу-Сай - Утес – Шетпе - Жетыбай – Актау» просим на время по возможности воздержаться от дальних поездок, если же выехали на дорогу просим быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении ведомства.
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